Чиновники Сосновой Поляны превысили полномочия. Ими заинтересовалась прокуратура

После прокурорской проверки соблюдения законодательства о бюджете и контрактной системе при реализации местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Сосновая Поляна было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий при реализации целевой программы.

Как сообщила прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга, речь идет об исполнении программы «Организация и проведение, участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий». Чиновники заключили с индивидуальным предпринимателем контракт на предоставление 339 билетов жителям муниципального образования на концерт, посвященный Международному женскому дню.

«Проверка показала, что в нарушение требований законодательства должностные лица из числа руководства муниципального образования приняли и оплатили работы по контракту при отсутствии документов, подтверждающих фактическое предоставление услуги», — сообщило ведомство.

Издание «Фонтанка» сообщила, что Следком в конце июня возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководства администрации МО «Сосновая Поляна». Интерес следователей взывали два контракта на 1,7 миллиона рублей на организацию праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 8 марта.

Очевидцы сообщили изданию, что 15 июля в администрацию пришли сотрудники правоохранительных органов.

Депутат муниципального совета «Сосновая Поляна» Дмитрий Бойко рассказал: «Я был полчаса назад там, сотрудники говорят, что проводятся обыски. Вроде, работает ОБЭП». Причина визита силовиков точно неизвестна.