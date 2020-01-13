Чиновники обсудят повышение выплат пособий по безработице до прожиточного минимума

Координирует российскую трехстороннюю комиссию (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений вице-премьер Татьяна Голикова. Представитель ее аппарата рассказал изданию, что вопрос повышения выплат пособий по безработице может быть рассмотрен «в течение 2020 года» при инициативе профсоюзной стороны.

Позицию работников в РТК представляет Федерация независимых профсоюзов России. Она планирует провести консультации, сообщил заместитель председателя организации Александр Шершуков.

Генеральным соглашением между правительством, работодателями и профсоюзами консультации изначально были запланированы на 2018–2020 годы. Инициаторами выступали профсоюзы. Однако пока обсуждения не состоялись.

Нижняя планка пособия по безработице на сегодняшний день равна 1,5 тысячи рублей, при том что прожиточный минимум — около 12 тысяч рублей.

Чтобы настолько увеличить выплаты, необходим либо многолетний переходный период, либо стоит возродить Государственный фонд занятости населения, существовавший в России до 2001 года, отмечается в материале. В этот фонд, по мнению экспертов, граждане смогут направлять часть заработной платы на случай потери работы. При этом стоит учесть, что число зарегистрированных на бирже труда россиян может увеличится в связи с ростом пособий.