Власть 27 июня 2023, 08:27 Чиновникам всех рангов предложили запретить выезд из России во время контртеррористической операции Депутат Хамзаев предложил запретить чиновникам уезжать из России во время КТО РИА «Новости»

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После введения режима контртеррористической операции чиновники должны оставаться в России, а не уезжать за рубеж. Ввести такое ограничение предложил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, сообщило РИА «Новости».

«При введении режима КТО в регионах чиновникам всех рангов нужно законодательно запретить выезжать из страны», — призвал он.

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По такой схеме уже работали силовики — во время режима КТО их срочно вызывали на службу, напомнил он.

Режим КТО 24 июня ввели в Воронежской области, Москве и Подмосковье из-за действий ЧВК «Вагнер», а отменили 26 июня. На время его действия в регионах усилили меры безопасности, отменили массовые мероприятия, организовали дополнительный контроль на дорогах, а жителей попросили воздержаться от поездок.