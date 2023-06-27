27 июня 2023, 08:27
Чиновникам всех рангов предложили запретить выезд из России во время контртеррористической операции
Депутат Хамзаев предложил запретить чиновникам уезжать из России во время КТО
После введения режима контртеррористической операции чиновники должны оставаться в России, а не уезжать за рубеж. Ввести такое ограничение предложил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, сообщило РИА «Новости».
«При введении режима КТО в регионах чиновникам всех рангов нужно законодательно запретить выезжать из страны», — призвал он.
Реклама
По такой схеме уже работали силовики — во время режима КТО их срочно вызывали на службу, напомнил он.
Режим КТО 24 июня ввели в Воронежской области, Москве и Подмосковье из-за действий ЧВК «Вагнер», а отменили 26 июня. На время его действия в регионах усилили меры безопасности, отменили массовые мероприятия, организовали дополнительный контроль на дорогах, а жителей попросили воздержаться от поездок.
Терроризм
Госдума РФ
Депутаты
Чиновники
Реклама
Реклама