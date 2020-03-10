Чиновникам не стали запрещать в Конституции иметь дома за рубежом. Чтобы они не расстраивались

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству считает, что чиновникам не нужно запрещать владеть зарубежной недвижимостью. И дело не только в желании иметь «домик окнами в сад», но и в наследстве.

Российские депутаты до сих пор нервничают из-за невошедших поправок в Конституцию. В их числе был пункт, который запрещал чиновникам иметь зарубежную недвижимость. Глава комитета Павел Крашенинников считает, что такое ограничение вынудило бы сделать выбор: либо уйти с поста, либо покинуть родовой гнездо.

«Мы родом из Советского Союза, у многих родные, дедушки, бабушки остались в бывших союзных республиках, ставших зарубежьем. Человек окажется перед выбором: либо оставлять свой нынешний пост, либо зачеркнуть в душе тот родной „домик окнами в сад“, доставшийся по наследству», — сказал депутат.

Крашенинников также рассмотрел вариант, когда в государственные структуры приходит человек, ранее не связанный с ними. Например, из бизнеса. У такого гражданина может быть недвижимость в другой стране, но ведь приобретена она была еще до прихода во власть. Получается, что ему пришлось бы от нее отказаться, а это уже ограничение прав.

По мнению Крашенинникова, нет адекватных причин отказа от недвижимости за рубежом, если чиновник декларирует свои доходы. Но если он этого не делает, то «это другой вопрос». Как его решить, депутат, конечно, не сказал.

Комитет Крашенинникова как раз занимается поправками в Конституцию. Ко второму чтению он подготовил ряд изменений. Одно из них касается детей. Вскоре дети в России станут «важнейшим приоритетом государственной политики» страны.