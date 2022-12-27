Власть 27 декабря 2022, 19:30 Чиновникам могут разрешить получать в качестве презента изделия народного промысла стоимостью до 10 тысяч рублей Депутат Брыкин предложил повысить стоимость подарков народного промысла для чиновников РИА «Новости»

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Законопроект, разрешающий чиновникам получать подарки народного художественного промысла стоимостью до 10 тысяч рублей, внесли в Госдуму. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе, сообщили ТАСС.

Инициатором стали депутат Николай Брыкин и сенатор Павел Тараканов. Ранее чиновникам разрешалось дарить подарки стоимостью до трех тысяч рублей.

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«Проектом предлагается проиндексировать предельное значение стоимости обычного подарка чуть выше уровня накопленной инфляции, но только для категории подарков, отнесенных к изделиям народных художественных промыслов», — указано в пояснительных материалах к проекту.

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Как пояснили разработчики проекта, уровень инфляции с 2008 года по июнь 2022 составил порядка 190%, в связи с чем следует повысить и стоимость подарков для муниципальных и государственных служащих.