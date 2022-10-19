Чиновникам грозит запрет на использование WhatsApp в служебных целях | 360°

Власть 19 октября 2022, 14:30 Чиновникам грозит запрет на использование WhatsApp в служебных целях Горелкин предложил ввести запрет на использование WhatsApp чиновникам в служебных целях unsplash

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Российские государственные служащие не должны пользоваться мессенджеров WhatsApp*. С такой инициативой выступил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Он поделился умозаключением в Telegram-канале.

«Считаю нужным ввести прямой запрет на использование WhatsApp в служебных целях российским государственным и муниципальным служащим», — написал Горелкин.

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Он отметил, что все чаще получает от своих коллег и знакомых сообщения об удалении профиля в WhatsApp* с пожеланием присоединиться к этому шагу. Сам депутат отметил, что старается не пользоваться этим мессенджером. Также он напомнил, что недавно сотрудники российских министерств получили рекомендации по переходу с сервисов коммуникации на отечественные аналоги.

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«Не знаю, насколько действенными окажутся эти рекомендации — но доверять WhatsApp* свою переписку я действительно никому не советую», — поделился Горелкин.

По его словам, головная компания, которой принадлежит этот мессенджер, тесно сотрудничает с американскими властями, Предоставление им доступа к государственным делам через переписку чиновников Горелкин назвал подарком для ЦРУ и АНБ.

*принадлежит американской корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена