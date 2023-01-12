Власть 12 января 2023, 14:49 Чиновника в Красноярском крае заподозрили в получении взятки в виде скидки на снегоход Главу Ачинского района Красноярского края заподозрили в получении взятки и арестовали

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Петра Хохлова, который возглавляет Ачинский район Красноярского края, отправили под арест. Его заподозрили в получении взятки в виде скидки на покупку снегохода. Сообщение об этом появилось на сайте региональной прокуратуры.

В его отношении открыли уголовное дело по статье УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества и в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера».

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По данным правоохранительных органов, Хохлов, исполнявший обязанности мэра Ачинска в 2020 году, помог получить заместителю гендиректора МУП «Ачинский транспорт» должность руководителя этой организации. В качестве благодарности чиновник получил взятку на сумму в 508 тысяч рублей.

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«Глава района получил от мужчины взятку в виде скидки в размере 446 тысяч рублей на снегоход стоимостью более 1,2 миллиона рублей, а также в виде экипировки для катания на нем стоимостью порядка 62 тысяч рублей», — сказано в сообщении ведомства.

Хохлова заключили под стражу до 8 марта 2023 года. Расследование дела продолжается.