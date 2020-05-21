Чиновник уволился после массового выявления коронавируса в Адыгее

Районные депутаты досрочно прекратили его полномочия.

Преемник Османова пока не выбран. Чтобы назвать нового главу района, проводится конкурс. Временно исполняющим обязанности руководителя района назначен заместитель Османова.

В начале мая местные жители собрались на похоронах в ауле Бжедугхабль. Туда пришли не только селяне, но и родственники из других населенных пунктов. Оказалось, что одна из присутствующих на похоронах женщин болела коронавирусом. В итоге она попала в госпиталь. Всего COVID-19 зафиксирован у 151 участника похоронной процессии.

По последним данным, в России выявлено 317 554 случая коронавируса. Умерли 3 099 человек, выздоровели 92 681.