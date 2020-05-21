Чиновник уволился после массового выявления коронавируса в Адыгее
Глава Красногвардейского района в Адыгее Альберт Османов покинул свой пост. Он уволился из-за массового выявления коронавирусной инфекции среди местных жителей. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на ГТРК «Адыгея».
Районные депутаты досрочно прекратили его полномочия.
Преемник Османова пока не выбран. Чтобы назвать нового главу района, проводится конкурс. Временно исполняющим обязанности руководителя района назначен заместитель Османова.
В начале мая местные жители собрались на похоронах в ауле Бжедугхабль. Туда пришли не только селяне, но и родственники из других населенных пунктов. Оказалось, что одна из присутствующих на похоронах женщин болела коронавирусом. В итоге она попала в госпиталь. Всего COVID-19 зафиксирован у 151 участника похоронной процессии.
По последним данным, в России выявлено 317 554 случая коронавируса. Умерли 3 099 человек, выздоровели 92 681.