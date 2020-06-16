Чиновник оценил ситуацию на московских дорогах
Правительство Москвы должно придумать способ, благодаря которому часть горожан начнет передвигаться пешком, на велосипедах или самокатах. Так считает руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва».
По его словам, если количество личных автомобилей вырастет хотя бы на 10%, пробки на дорогах станут критичными. «Каждый автомобилист потеряет дополнительно до пяти дней в год, просто простаивая в машине без движения на дороге», — уточнил Ликсутов.