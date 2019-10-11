Чиновник оценил ремонт дорог в Санкт-Петербурге

По словам чиновника, на ремонтные работы в 2019 году было выделено более пяти миллиардов рублей.

Также он добавил, что еще два миллиарда рублей были выделены благодаря губернатору Александру Беглову, сообщило ИА «Невские новости».

«Поэтому еще по 13 адресам начали работу, до 1 ноября планируем закончить, объем работ по ремонту петербургских дорог в этом году в полтора раза больше», — сообщил Харлашкин.