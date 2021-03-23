Чиновник избил депутата из-за сугробов в Пермском крае

Глава депутатской комиссии Добрянки по содержанию дорог Марк Коробов заявил, что стал жертвой нападения. Он рассказал, что его избил коллега — глава МБУ «Благоустройство» Сергей Федорец. По словам депутата, причиной конфликта стали замечания к уборке улиц от снега.

Об этом Коробов рассказал «Подъему».

«Я просто в шоке, нападение на депутата при исполнении обязанностей — это беспрецедентный случай… Я подаю заявление в полицию, буду требовать привлечения нападавшего к уголовной ответственности и увольнения с должности», — отметил он.

При этом Федорец рассказал немного другую версию событий. Он отметил, что нападения не было — была рабочая встреча, во время которой они с Коробовым «немного потолкались». Он подчеркнул, что никого не ударял — они лишь пообщались на повышенных тонах во время депутатской встречи.

«Если бы я его ударил, прибил бы сразу. Просто человек использует какой-то дешевый пиар. Там было шесть человек, так что свидетелей достаточно», — подчеркнул Федорец.