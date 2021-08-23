Чиновник из Ульяновска заявил, что «деды и прадеды ходили в атаку» с российским триколором в руках

Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Ульяновской области Алексей Ситников ошибся и заявил в День флага России, что под ним советские солдаты ходили в атаку во время Великой Отечественной войны. Заявление Ситникова появилось на сайте губернатора Ульяновской области, но речь уже отредактировали.

«Мы ценим и с уважением относимся к российскому триколору. Именно под ним наши деды и прадеды ходили в атаку во время Великой Отечественной войны, защитники страны в других горячих точках выполняли свой священный долг», — заявил Ситников. Его процитировала радиостанция «Говорит Москва», которая показала скриншот первоначального сообщения.

Известно, что в период войны с гитлеровской Германией во время сражений советские солдаты использовали красный флаг Советского Союза. Бело-сине-красный флаг и эмблемы на его основе использовали некоторые русские военные формирования, которые воевали на стороне нацистов. В частности, это были РОА и Русская национальная народная армия.

Пресс-секретарь ульяновского губернатора Виктория Гурская уточнила, что материал уже отредактировали.

День флага Российской Федерации отметили в России 22 августа.