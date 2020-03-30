Чиновник из Башкирии лишится должности из-за скрытой поездки в Доминикану

«Если что-то и погубит людей, то наша безалаберность», — завил Хабиров.

По его словам, подобное поведение считается «отвратительно негодяйским».

«Бессовестное поведение <…>. С этим человеком однозначно надо расставаться, чтобы его ноги близко не было к органам государственной власти», — отметил политик.