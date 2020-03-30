Чиновник из Башкирии лишится должности из-за скрытой поездки в Доминикану
Лидер Башкортостана Радий Хабиров подчеркнул, что главу поселка Ермолаево в Куюргазинском районе республики уволят с поста. Он не рассказал о недавнем путешествии в Доминикану и проигнорировал режим карантина вместе с женой-медиком. Об этом сообщило РИА ФАН.
«Если что-то и погубит людей, то наша безалаберность», — завил Хабиров.
По его словам, подобное поведение считается «отвратительно негодяйским».
«Бессовестное поведение <…>. С этим человеком однозначно надо расставаться, чтобы его ноги близко не было к органам государственной власти», — отметил политик.