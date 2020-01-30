Чихающих сотрудников начали контролировать в Кремле

По словам Пескова, каких-то особенных мер не предпринимается.

«Мы, собственно, в целом очень стараемся относиться внимательно к тому, чтобы сотрудники не ходили, не чихали на работе и так далее. Чихаешь — сиди дома, болей, не заражай никого другого», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что график работы настолько напряженный, что времени болеть просто нет. В Кремле продолжают работать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в России делается все необходимое для предотвращения распространения китайского коронавируса. 30 января состоится заседание комитета Всемирной организации здравоохранения. На нем будет принято решение, стоит ли вводить в мире чрезвычайную ситуацию из-за вируса 2019-nCoV в Китае.