Четырех министров раскритиковали на встрече с Мишустиным
О содержании разговоров представителей парламентских фракций с Мишустиным рассказала в своем Telegram-канале советник спикера ГД РФ Анастасия Кашеварова.
«Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — Топилин; Министерство здравоохранения — Скворцова; Министерство культуры — Мединский; Министерство просвещения — Васильева», — подчеркнула она.
Чем именно были недовольны депутаты, не уточняется.
Российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Глава государства попросил Медведева и всех министров исполнять обязанности до формирования нового состава правительства.
В качестве кандидата на должность премьер-министра России Путин предложил главу ФНС Михаила Мишустина. Высказаться о его назначении депутаты должны на пленарном заседании 16 января.
Сам Мишустин уже обозначил приоритетные направления своей работы в качестве главы Кабмина и пообещал бороться с бедностью.
Его кандидатуру готовы поддержать три фракции Государственной думы из четырех.