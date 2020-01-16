Четырех министров раскритиковали на встрече с Мишустиным

Депутаты Госдумы на встречах с кандидатом на пост премьер-министра России Михаилом Мишустиным раскритиковали некоторых министров. Больше всех досталось четырем ведомствам и их главам.

О содержании разговоров представителей парламентских фракций с Мишустиным рассказала в своем Telegram-канале советник спикера ГД РФ Анастасия Кашеварова.

«Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — Топилин; Министерство здравоохранения — Скворцова; Министерство культуры — Мединский; Министерство просвещения — Васильева», — подчеркнула она.

Чем именно были недовольны депутаты, не уточняется.

Российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Глава государства попросил Медведева и всех министров исполнять обязанности до формирования нового состава правительства.

В качестве кандидата на должность премьер-министра России Путин предложил главу ФНС Михаила Мишустина. Высказаться о его назначении депутаты должны на пленарном заседании 16 января.

Сам Мишустин уже обозначил приоритетные направления своей работы в качестве главы Кабмина и пообещал бороться с бедностью.

Его кандидатуру готовы поддержать три фракции Государственной думы из четырех.