Власть 04 марта 2024, 14:50 Четыре нацпроекта запустят в России в 2025 году Голикова: 4 из 5 анонсированных Путиным нацпроектов запустят в 2025 году РИА «Новости»

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Четыре из пяти новых нацпроектов, введение которых анонсировал президент Владимир Путин, запустят в 2025 году. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

«Планы [будут реализовываться] с 1 января 2025 года, за исключением одного национального проекта — „Молодежь России“, который мы должны запустить в этом году», — процитировало ее РИА «Новости».

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Голикова пояснила, что нацпроект станет инструментом сопровождения принимаемой уже сейчас новой стратегии молодежной политики. Все уже действующие проекты будут подстраивать под новые приоритеты, объявленные главой государства.

В послании Федеральному собранию Путин объявил о грядущем запуске пяти нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных» и «Молодежь России». Он рассказал, что на ремонт и оснащение учреждений среднего профобразования выделят 120 миллиардов рублей, на капремонт общежитий вузов — дополнительно 124 миллиарда за шесть лет.