Власть 02 декабря 2022, 13:47 Четыре лыжные базы откроются в ЯНАО в декабре этого года

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Директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Андрей Масанов рассказал, что до конца года в регионе появятся четыре новые лыжные базы. Об этом сообщило издание ИА «Север-Пресс».

Сейчас строительство одной из баз завершается в селе Халясавэй Пуровского района. Еще две готовы в Горках и Овгорте Шурышкарского района. Одна откроется Пурпе.

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Все четыре базы адаптированы для маломобильных людей, также там будут раздевалки, санузлы и медицинский кабинет.

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«Создаем все условия, чтобы все желающие могли регулярно заниматься спортом на свежем воздухе», — подчеркнул Масанов.