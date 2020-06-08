Рабочая неделя продлится четыре дня из-за Дня России

На этой неделе россияне будут работать всего четыре дня, 8–14 июня. Празднование Дня России, которое приходится на 12 июня, по закону приходится на нерабочий день.

В Роструде сообщили РИА «Новости», что 11 июня рабочий день будет сокращен на час. День голосования за поправки в Конституцию 24 июня является нерабочим днем с сохранением заработной платы. Поэтому 23 июня не считается предпраздничным днем, и сокращения рабочего времени не будет.

Голосование по изменению основного закона России пройдет с 25 июня по 1 июля на участках с 08:00 до 20:00 по местному времени. Жители Москвы и Нижегородской области смогут выразить свое мнение дистанционно на портале 2020og.ru с 14:00 25 июня до 20:00 30 июня по московскому времени.