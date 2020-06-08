    08 июня 2020, 03:43

    Рабочая неделя продлится четыре дня из-за Дня России

    Анастасия Кукова

    На этой неделе россияне будут работать всего четыре дня, 8–14 июня. Празднование Дня России, которое приходится на 12 июня, по закону приходится на нерабочий день.
    Рабочая неделя продлится четыре дня из-за Дня России

    В Роструде сообщили РИА «Новости», что 11 июня рабочий день будет сокращен на час. День голосования за поправки в Конституцию 24 июня является нерабочим днем с сохранением заработной платы. Поэтому 23 июня не считается предпраздничным днем, и сокращения рабочего времени не будет.

    Голосование по изменению основного закона России пройдет с 25 июня по 1 июля на участках с 08:00 до 20:00 по местному времени. Жители Москвы и Нижегородской области смогут выразить свое мнение дистанционно на портале 2020og.ru с 14:00 25 июня до 20:00 30 июня по московскому времени.