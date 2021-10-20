Пьяницы в России совершили каждое четвертое преступление

В состоянии алкогольного опьянения в России с начала года совершено более четверти преступлений. Каждое 35-е совершают дети или они в нем участвуют. Больше полвины — лицами, ранее уже совершавшими преступления. Всего с начала года совершено 1521,5 тысячи преступлений.

Об этом сказано в аналитической статистике МВД России, с которой ознакомился ТАСС.

«Больше половины (59,4%) расследованных преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления, каждое четвертое (28,2%) — в состоянии алкогольного опьянения, каждое тридцать пятое (2,9%) — несовершеннолетними или при их соучастии», — говорится в сообщении ведомства.

С начала года организованными группами или преступными сообществами было совершено 18,1 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений. Это на 25% превышает прошлогодний аналогичный показатель. За девять месяцев 2021 года полицейские выявили 652,6 тысячи преступников. Среди них 64% — люди без постоянного дохода, треть — ранее судимые.

На днях в Госдуму был внесен законопроект о защите жертв домашнего насилия. В документе предлагается изменить наказание за повторные побои для лиц, имеющих судимость за преступление, совершенное с применением насилия.