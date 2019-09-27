Честь сотрудников МВД защитят в интернете

В МВД подготовили законопроект о защите полиции и ее сотрудников от распространения «порочащих сведений» в интернете. Документ был разработан по поручению главы ведомства

Сейчас он находится на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в стадии общественного обсуждения. Законопроект призван защитить «неприкосновенность чести и достоинства сотрудников полиции» в интернете от сведений «носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД».

В проекте закона для борьбы с распространением «выражающей явное неуважение к органам внутренних дел» информации предлагается использовать положения законов о блокировке сведений, оскорбляющих представителей власти. В частности, штрафование за ее распространение.

В случае принятия закон вступит в силу в январе 2020 года.