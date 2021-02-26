Вице-премьер Дмитрий Чернышенко стал руководителем Координационного центра правительства. Назначение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Координационный центр правительства, создаваемый для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций, а также для поддержки реализации приоритетных стратегических задач и проектов, возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства России.

В пресс-службе уточнили, что постановление о создании Координационного центра было подписано еще 12 февраля. Новая структура будет обеспечивать взаимодействие федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций в режиме реального времени. В ведомстве подчеркнули, что текущие задачи все чаще требуют от правительства быстрой реакции в процессе анализа ситуации и принятия решений.

Деятельность Координационного центра будет построена на основе современных цифровых технологиях. По сути, центр станет межведомственной экспертно-аналитической цифровой платформой, которая будет поддерживать принятие правительством оперативных мер и выполнять другие задачи.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о выделении Минздраву РФ средств в размере 10 миллиардов рублей на приобретение лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями.