07 марта 2023, 01:12
Чернышенко назвал отстранение Винер посягательством на независимость спорта
Вице-премьер Чернышенко счел отстранение Винер посягательством на независимость спорта
Отстранение главного тренера российской команды по гимнастике Ирины Винер от работы на международных соревнованиях в любом качестве является очередным доказательством посягательства на независимость спорта. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Решение FIG об отстранении Ирины Винер — очередное доказательство посягательства на независимость спорта в лице западных политических функционеров», — подчеркнул он.
Реклама
Вице-премьер отметил, что западное пустословие направлено против человека с международным авторитетом и это стандартная политика — «возвышение слабых за счет отстранения сильных». Чернышенко указал, что западные политики разрушают мировую спортивную систему, которая выстраивалась десятилетиями.
Реклама
«Жаль, что энергия и ресурсы международной федерации уходят на поддержку дискриминирующей политики в отношении России, а не на многостороннее развитие своего вида спорта», — добавил Чернышенко.
Дисциплинарная комиссия GEF отстранила Винер от работы на международных соревнованиях сроком на два года. Тренеру национальной сборной России запретили участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования в качестве тренера, главы делегации или в другой роли.
Спортсмены
Россия
Реклама
Реклама