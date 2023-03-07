Власть 07 марта 2023, 01:12 Чернышенко назвал отстранение Винер посягательством на независимость спорта Вице-премьер Чернышенко счел отстранение Винер посягательством на независимость спорта РИА «Новости»

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Отстранение главного тренера российской команды по гимнастике Ирины Винер от работы на международных соревнованиях в любом качестве является очередным доказательством посягательства на независимость спорта. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Решение FIG об отстранении Ирины Винер — очередное доказательство посягательства на независимость спорта в лице западных политических функционеров», — подчеркнул он.

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Вице-премьер отметил, что западное пустословие направлено против человека с международным авторитетом и это стандартная политика — «возвышение слабых за счет отстранения сильных». Чернышенко указал, что западные политики разрушают мировую спортивную систему, которая выстраивалась десятилетиями.

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«Жаль, что энергия и ресурсы международной федерации уходят на поддержку дискриминирующей политики в отношении России, а не на многостороннее развитие своего вида спорта», — добавил Чернышенко.

Дисциплинарная комиссия GEF отстранила Винер от работы на международных соревнованиях сроком на два года. Тренеру национальной сборной России запретили участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования в качестве тренера, главы делегации или в другой роли.