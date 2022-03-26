Чернышенко: импортозамещение по критическим направлениям составляет от 80 до 100%

Импортозамещение по всем критическим направлениям находится на высоком уровне. Об этом заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям Дмитрий Чернышенко.

Он заявил об этом во время встречи кабинета министров с представителями IT-отрасли. Трансляция доступна на официальном RuTube-канале правительства России.

«У нас, конечно, есть свои сервисы для импортозамещения. По всем критическим направлениям у нас уровень импортозамещенности [составляет] от 80 до 100%», — отметил он.

Также Чернышенко отметил, что часть российских сервисов пока не может сравниться с западными аналогами. Зарубежных конкурентов российских разработок он назвал «технологическими гигантами».

«Сейчас тот самый момент, когда мы должны ускоренным образом улучшить и сделать наши конкурентоспособные аналоги всех крупнейших мировых игроков», — подчеркнул Чернышенко.