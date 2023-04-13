Власть 13 апреля 2023, 13:17 Черное море никогда не будет принадлежать НАТО — Кремль Представитель Кремля Песков заявил, что Черное море не будет принадлежать НАТО никогда РИА «Новости»

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НАТО никогда не сможет единолично пользоваться Черным морем. Его акватория должна оставаться местом для взаимодействия и сотрудничества всех прибрежных стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Черному морю никогда не бывать „морем НАТО“, это общее море», — сказал официальный представитель Кремля.

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Так Песков отреагировал на идею киевского режима демилитаризировать Черное море и сделать его после этого «морем НАТО». Пресс-секретарь Владимира Путина назвал подобное заявление основанным на противоречиях. По его словам, Североатлантический альянс и демилитаризация являются взаимоисключающими понятиями.

Также он объяснил журналистам, принимал ли глава государства лично решение об аресте американского репортера газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Песков ответил отрицательно и подчеркнул, что за это отвечают спецслужбы.