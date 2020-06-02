Власти решили добиться активного роста экономики через 1,5 года

Правительство России поставило задачу вернуться к темпам устойчивого роста экономики и ВВП не менее 2,5% в год по итогам 2021 года. В соответствии с общенациональным планом восстановления экономики должны устойчиво расти и реальные доходы населения.

Как сообщило РБК, такие задачи заложены в проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям. Документ есть в распоряжении издания.

В плане содержатся задачи по снижению уровня бедности до уровня ниже 12,5%, рост реальных зарплат не менее 2,5% в годовом исчислении и рост розничного товарооборота не менее 3% в год.

Реализовать его будут в три этапа, стадия активного роста экономики заложена в третьем, в июле–декабре 2021 года.

Эксперт «Института современного развития» Никита Масленников ранее сообщил, что на реализации 500 мероприятий из плана выделят около восьми триллионов рублей. По его мнению, нацпроекты по цифровой экономике, инфраструктуре, образованию и медицине потребуют перезапуска.