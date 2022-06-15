Чемезов призвал не стремиться в тотальному импортозамещению

России не нужно стремиться к тотальному импортозамещению. Страна должна оставаться частью глобального мира, несмотря на «предательство» Запада.

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов высказал такое мнение в колонке для РБК.

Развитие страны он назвал невозможным без международного партнерства. Технологическую изоляцию, как и попытки сделать все своими руками, Чемезов, счел «путем в никуда», несмотря на беспрецедентные санкции против РФ.

«Предательство Запада не повод закрывать окна и двери. Нам не по пути с проводниками санкций, но у нас есть партнеры в других регионах мира, которые сегодня ведут себя последовательно и принципиально», — отметил глава Ростеха.

Чемезов отметил, что необходимо в первую очередь выяснить, какие конкретно товары зависят от зарубежных поставок, определить возможность параллельного импорта или наличие альтернативных поставщиков. Нужно установить, сколько времени потребуется на импортозамещение.

Глава госкорпорации подчеркнул, что России необходим суверенитет в стратегически важных технологиях, влияющих на безопасность страны.