Власть 27 января 2023, 10:34 Чемезов назвал слухи о снарядном голоде ВС России ерундой Глава Ростеха Чемезов не подтвердил слухи о снарядном голоде ВС России Пресс-служба Минобороны

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Утверждения киевского режима и материалы некоторых западных СМИ о том, что российской армии якобы не хватает снарядов, не являются правдой. Такое заявление сделал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в комментарии РИА «Новости».

«Разговоры, которые сегодня ведут недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то, — это полная ерунда», — сказал он.

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Чемезов добавил, что Ростех по заказу Минобороны в несколько раз увеличил производство боеприпасов, по некоторым видам речь идет о расширении производства на несколько порядков. По его словам, в рамках СВО российские военные действительно используют большое количество боеприпасов. В частности, ракет, патронов, танковых и артиллерийских снарядов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал западные СМИ за подачу информации о его визите в Африку. Он отметил, что иностранные средства массовой информации, как правило, однобоко представляют новости, связанные с Россией.