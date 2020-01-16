Чем будет заниматься рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию

В рабочей группе, которая будет создана по распоряжению президента РФ Владимира Путина по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, соберутся представители разных ветвей власти, политических партий и общественных организаций.

Такое мнение высказал «360» политолог и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Естественно, будет достаточно широкое общественное обсуждение. Это будет процесс, в котором примут участие разные политические силы. Группа станет органом, который будет разрабатывать и принимать решения», — сказал он.

Что касается самой процедуры всеобщего голосования, она пока не выработана. Предстоит разработать какие-то нормативные документы, которые будут приняты. Избирком уже сообщил, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время.

«Подобная рабочая группа создана впервые. Ничего подобного не было, если не учитывать процессы написания проекта конституции в 1993-м году. Но это был существенно иной процесс», — подчеркнул эксперт.

Речь идет о рабочей группе, в которую войдут 75 человек из числа представителей Совфеда, Госдумы, спортивного и культурного мира. Ее состав пока не утвержден.

Встречу с участниками рабочей группы Путин проведет уже сегодня, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Кремля.