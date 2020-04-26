Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил оказывать людям дополнительную помощь из-за кризиса. Он подчеркнул, что в текущей ситуации именно люди на первом месте.

Такое заявление он сделал в интервью на телеканале «Россия 24». Он отметил, что увеличение числа безработных вызовет снижение уровня жизни. По прогнозам, он упадет на 5–7%. Кудрин подчеркнул, что это серьезные показатели. Он также отметил, что к текущему кризису государства должны подходить не так, как к другим.

На первом месте человек, не банки, даже не предприятия. Это должно соответствовать уровню развития нашего государства, что люди в первую очередь должны пройти этот кризис Алексей Кудрин.

Он предложил подумать о дополнительной помощи населению на питание — выдавать им либо средства на это либо продуктовые наборы. Речь идет о «наиболее бедных гражданах», которые либо не получают деньги либо «не так качественно потратили». Кудрин уверен, что на это нужно бросить большие силы. К оказанию помощи неимущим должно подключиться гражданское общество, а также волонтеры и благотворительные фонды.

Ранее Кудрин заявил, что Россию ждет увеличение количества безработных из-за ситуации с коронавирусом в стране. По его прогнозам, количество людей, которые останутся без работы, составит 7-8%, а в худшем варианте — 10% от экономически активного населения. Речь идет о 6–9 миллионах россиян.