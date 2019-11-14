Челябинских чиновников проверят из-за закупки мебели для больницы по завышенным ценам

«Цены даже для медицинской мебели выглядят завышенными: шкаф за 47 тысяч рублей, стол за 55 тысяч, моечная система за 46 тысяч, стул за 16 тысяч. И это на фоне протестующих против низких зарплат сотрудников скорой помощи. Отправим запрос в контролирующие органы с требованием проверки обоснованности цены данного тендера», —заявил парламентарий.

Пресс-служба мэрии Челябинска отреагировала на требование о проверке. Сотрудники отметили, что в торгах фигурировала средняя стоимость товаров, сформированная на основании коммерческих предложений.

«Это максимальный предел стоимости для каждого лота. В ходе торгов цена может существенно снизиться. Но формируется стоимость лота строго в соответствие с законодательством. Нужно также понимать, что медицинская техника — специализированная, она не может стоить как бытовая», — пояснили в мэрии.