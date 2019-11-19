Челябинск впервые возглавила женщина

Мэром Челябинска стала Наталья Котова. Она получила единогласную поддержку депутатов городской думы на прошедшем заседании. Накануне кандидатуру поддержали в региональном отделении «Единой России».

За Котову проголосовали все парламентарии, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской думы.

Одобрили назначение не только в «Единой России», но и в «Справедливой России». Депутаты от первой партии составляют подавляющее большинство в гордуме, справедливороссы занимают второе место по многочисленности среди фракций в городе.

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На голосование, помимо Котовой, были выдвинуты еще две кандидатуры. Конкурсная комиссия предложила на пост мэра директора Красноармейского дома-интерната для престарелых и инвалидов Виталия Евгеньева и главу Металлургического района Челябинска Сергея Кочеткова.

В свою должность Наталья Котова, исполнявшая обязанности главы города с июня 2019 года, официально вступит после того, как городская дума опубликует свое решение. Тогда же с ней подпишут трудовой договор.

Глава Челябинска Владимир Елистратов досрочно сложил с себя полномочия летом 2019 года по собственному желанию. Врио главы городской администрации назначили Котову. Она будет первой женщиной, ставшей челябинским мэром.