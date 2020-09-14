Новый производственный комплекс в Чехове построен на 80%

Возведение нового производственного комплекса, строящегося в деревне Сергеево городского округа Чехов, завершено на 80%. Заложены фундамент и несущий каркас, ограждающий кровлю и конструкции. Ведутся работы по отделке.

Об этом сообщается на сайте правительства Подмосковья со ссылкой на пресс-службу Главгосстройнадзора Московской области.

«Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора осуществили проверку хода строительства производственного комплекса в районе деревни Сергеево городского округа Чехов», — говорится в тексте сообщения.

Завершение строительства производственного комплекса намечено на март 2021 года.

Объект возводится на ул. Угловая. В проекте предусмотрено строительство комплекса на площади свыше трех тысяч квадратных метров. Будет пристроена котельня, обустроена парковка для автомобилей, обустроены очистные сооружения ливневых вод и реконструировано существующее административное здание. Появятся 70 новых рабочих мест.