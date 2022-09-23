Чечня перевыполнила план по призыву на 254% — Кадыров | 360°

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Чечня перевыполнила план по призыву на 254% — Кадыров

Глава Чечни Кадыров заявил, что план призыва в республике перевыполнен на 254%

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План призыва в Чечне перевыполнен на 254%, заявил глава республики Рамзан Кадыров. Таких показателей удалось достичь благодаря формированию новых подразделений Минобороны России. Сообщение глава региона опубликовал в Telegram-канале.

«В четверг провел совещание, посвященное теме призыва жителей ЧР на воинскую службу в рамках объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации. План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254%.<…> Все кандидаты на службу прошли через военный комиссариат. Мы проработали этот механизм с самого начала, еще до объявления частичной мобилизации», — написал Кадыров.

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Глава республики отметил, что в Чечне есть резерв из тысячи добровольцев, готовых отправиться в ряды вооруженных сил России. Кадыров призвал население республики, «любимых и уважаемых матерей» соблюдать спокойствие.

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В России 21 сентября началась частичная мобилизация. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. Прежде всего речь идет про тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Чечня

Рамзан Кадыров

Частичная мобилизация в РФ

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