Чеченский министр заявил, что националисты в Мариуполе прикрывались детьми

Украинские националисты прикрывались детьми, стреляли им в спину в Мариуполе. Об этом заявил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Вчера мы были в республиканском травматологическом центре. Выполняя поручение республики, мы выполняли финансовые средства для приобретения различных медицинских специальных дорогостоящих аппаратов, медикаментов, лекарств», — рассказал он.

По его словам, там было много детей, пострадавших из-за обстрелов украинских сил. Их вывезли из Мариуполя и других освобожденных населенных пунктов.

«Европа, как всегда, придерживается двойных стандартов. Там были дети с тяжелыми огнестрельными ранениями, дети, которые лишились конечностей», — отметил он.

Дудаев общался с детьми и их родителями.

«Они рассказывают, что находились в окружении в Мариуполе, их националисты не выпускали из города, их держали в плену, прикрываясь ими. При попытке матери с детьми выйти из окружения эти бандеровцы, националисты, они им стреляли в спину», — подчеркнул министр.

Он назвал националистов нелюдями. По его словам, западные журналисты не будут писать о том, что происходило с детьми.

«Мы были вчера в Волновахе, мы видели, чему обучали детей, какой жестокости они подвергаются, какая идеология вкладывается в детей. Малышей начальных классов они обучали различной диверсионной работе», — заявил Дудаев.

По его словам, через пять-десять лет эти дети могут применить свои знания на соседях, которые живут недалеко от них.