«Частокол или евроштакетник?» Захарова высмеяла планы Финляндии о заборе на границе с Россией

Планы правительства Финляндии по установке заграждения на границе с Россией иронично прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Президент Финляндии одобрил строительство забора на границе с Россией. Частокол, профнастил или евроштакетник?» — задалась ироничным вопросом по поводу материала для будущей постройки представитель российского МИД в своем Telegram-канале.

С заявлением о намерении построить ограждение на границе с Россией заявил командующий пограничной охраной финского региона Северная Карелия Марко Турунен, напомнило ИА Nation News. Он заявил, что ограждения установят на территориях, требующих особого внимания.

В четверг, 7 июля, агентство Reuters сообщило о том, что парламент Финляндии принял закон об усилении охраны на границе с Россией. Вопреки запрету Евросоюза страна построит забор на границе протяженностью 1,3 километра на случай экстренной ситуации. Рассмотрение правок в закон проходило в спешке, так как политики опасаются ответных мер России из-за вступления страны в НАТО.

Идею Финляндии построить стену на границе с Россией счел неудачной заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, такая мера ухудшит отношения между странами. Кроме того, по мнению депутата, в этом просто нет смысла.