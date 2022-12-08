Власть 08 декабря 2022, 15:03 Частным геологическим компаниям могут разрешить искать полезные ископаемые

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Частым геологическим компаниям на законодательном уровне хотят разрешить продавать данные о месторасположении полезных ископаемых крупным сырьевым компаниям. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Такое решение вызвано тем, что в России в настоящий момент остается еще много неизвестных месторождений сырья. Нефтегазовые компании очень неохотно финансируют дорогостоящие экспедиции и в этом могут помочь частные геологические компании.

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Отмечается, что данный законопроект разрабатывает Совет Федерации совместно с правительством.

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