Часть жителей ДНР освободили от оплаты воды до конца года

Глава ДНР Денис Пушилин отменил плату за водоснабжение и водоотведение жителям городов и районов, получающих воду из канала «Северский Донец — Донбасс». Такое решение глава республики принял из-за перебоев с поставками воды, сообщил он в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, из-за атак украинских военных республиканская система водоснабжения получила катастрофические повреждения. По его словам, жители Донецка, Ясиноватой, Горловки, Макеевки и других населенных пунктов не получают воду больше полугода.

«Считаю, что практически полное отсутствие воды у миллионов наших граждан не позволяет требовать оплату за воду с населения», — заявил Пушилин. В связи с этим власти республики приняли постановление «О бесплатной подаче воды населению».

Деньги, которые люди уже заплатили, зачтут в счет оплаты воды в 2023 году. Речь идет о платежах, которые жители ДНР оплатили с 31 марта.

Денис Пушилин пообещал жителям решить вопрос с водоснабжением, как только союзные силы освободят всю территорию республики.

Глава ДНР сообщил, что после освобождения станет известна дата проведения референдума о присоединении к России. Пушилин напомнил, что власти республики имеют опыт проведения референдума, а также местных выборов.