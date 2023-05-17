Власть 17 мая 2023, 12:41 Чаплин поддержал идею о развитии дачного блогерства Депутат Чаплин заявил, что готов содействовать развитию дачного блогерства Unsplash

Читать 360tv в

Председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Никита Чаплин заявил, что освещать дачную повестку очень важно. Он сообщил «360», что готов работать с лидерами общественного мнения и помогать им развивать эту тему.

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко ранее призвала переселять молодых людей из городов в деревни. По ее мнению, о преимуществах жизни в селах должно информировать «движение сельских блогеров».

Реклама

Чаплин отметил, что еще апреле предлагал звездам и блогерам обратить внимание на мир «людей труда». По его словам, сейчас он на федеральном уровне является фактически единственным спикером по теме дач, никто из блогеров эту тему пока не подхватил.

«И Валентина Ивановна озвучила наше предложение, спасибо ей, что поддержала. Мы готовы быть наставниками и работать с лидерами общественного мнения, чтобы освещать актуальные дачные темы и оперативно доносить до законодателей запросы дачников», — подчеркнул он.

Депутат считает, что в дачной теме надо прежде всего поднимать вопросы о любви к природе и своей Родине. Он выразил надежду, что этим вопросом еще заинтересуются молодые люди и все вместе они смогут «поработать в связке».