Власть 08 декабря 2022, 15:38 Чаплин объяснил преимущества прохождения практики вне вуза для студентов Депутат Чаплин: новый закон позволит студентам больше практиковаться в рамках обучения

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Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, который расширяет возможности прохождения студенческой практики вне учебного заведения. Об этом сообщил член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Он напомнил, что по действующему законодательству студенты вузов имеют право проходить практику только в образовательных организациях и госучреждениях по профилю обучения.

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Депутат указал на преимущества нового закона на примере студентов — будущих юристов. Чаплин счел очень важным позволить молодежи проходить практику на базе ИП, адвокатских кабинетов и у практикующих нотариусов.

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«Зачастую во время практики студенты просто перекладывают бумажки и на выпуске из учебного заведения, имея хорошую теоретическую базу, не умеют применять свои знания на практике. Мы заинтересованы в том, чтобы в стране были грамотные юристы», — сказал депутат.

Он обратил внимание, что законопроект приравняет индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов к профильным организациям.

«В наших вузах есть все, чтобы растить первоклассных специалистов, нужно лишь усовершенствовать связку „теория — практика“. Сейчас студенты вынуждены учиться и работать, чтобы набраться опыта. Законопроект позволит ребятам делать это в рамках образовательной деятельности», — резюмировал парламентарий.