27 ноября 2023, 20:06
Чалика освободили от должности замминистра транспорта России
Правительство освободило Игоря Чалика от должности замглавы Минтранса
Игоря Чалика освободили от должности заместителя министра транспорта России. Распоряжение правительства опубликовали на официальном портале правовой информации.
Замглавы ведомства уволили в связи с истечением срока действия служебного контракта, говорится в документе правительства.
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Ранее в пресс-службе Минтранса сообщали, что Чалик будет занимать свою должность до окончания контракта, после чего перейдет на другую позицию в системе транспортного комплекса. В ведомстве отметили профессионализм чиновника и добавили, что в будущем он планирует занять руководящую должность в отрасли.
Также сообщалось, что новый кандидат на пост Чалика уже есть, но кто именно — неизвестно. В Минтрансе не стали комментировать эту информацию.
Игорь Чалик занял должность заместителя министра транспорта в январе 2021 года. Ранее он был на посту летного директора «Аэрофлота». Чалик обладает множеством наград, в том числе медалью Нестерова.
Минтранс РФ
Россия
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