Власть 27 ноября 2023, 20:06 Чалика освободили от должности замминистра транспорта России Правительство освободило Игоря Чалика от должности замглавы Минтранса Пресс-центр министерства транспорта РФ

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Игоря Чалика освободили от должности заместителя министра транспорта России. Распоряжение правительства опубликовали на официальном портале правовой информации.

Замглавы ведомства уволили в связи с истечением срока действия служебного контракта, говорится в документе правительства.

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Ранее в пресс-службе Минтранса сообщали, что Чалик будет занимать свою должность до окончания контракта, после чего перейдет на другую позицию в системе транспортного комплекса. В ведомстве отметили профессионализм чиновника и добавили, что в будущем он планирует занять руководящую должность в отрасли.

Также сообщалось, что новый кандидат на пост Чалика уже есть, но кто именно — неизвестно. В Минтрансе не стали комментировать эту информацию.

Игорь Чалик занял должность заместителя министра транспорта в январе 2021 года. Ранее он был на посту летного директора «Аэрофлота». Чалик обладает множеством наград, в том числе медалью Нестерова.