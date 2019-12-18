Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга оценил кандидатуру нового

По информации издания, Законодательное собрание Петербурга, возможно, одобрит кандидатуру Максима Соколова сегодня 18 декабря. В таком случае он будет решать проблемы транспортной инфраструктуры, инвестиций и туризма.

Метельский отметил Соколова как «опытного человека». Он напомнил, что предполагаемый будущий заместитель работает в городском правительстве с 2004 года. Первый пост Соколова — председатель Комитета по инвестициям и стратегическим проектам.

«Это был уникальный комитет, не имевший собственных полномочий. Это был уникальный комитет, не имевший собственных полномочий. Казалось бы, все чиновники будут говорить с такой структурой через губу, но Максим умело координировал действия различных структур, чтобы воплощать проекты в жизнь. Например, он реализовывал планы по привлечению в город крупных автопроизводителей и китайских инвесторов с проектом «Балтийской жемчужины», — подчеркнул Метельский.

Он также посоветовал не забывать о прошлой деятельности Соколова. «Должность министра транспорта РФ уже о многом говорит», — резюмировал Метельский.