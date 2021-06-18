Бывший вице-губернатор Челябинской области обжаловал приговор по делу об аварии

Бывший заместитель губернатора Челябинской области, глава агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов подтвердил ИА Urа.ru, что обжаловал приговор по делу о ДТП, в котором пострадали люди.

«Я обжаловал приговор в части, касающейся ограничения свободы. Это не просто мешает жить — это очень сильно мешает моей работе. От которой зависит нормальная деятельность, в том числе, „Рависа“ и благополучие нескольких тысяч людей», — рассказал Косилов.

Авария произошла летом 2019 года в Аргаяшском районе. Косилов за рулем Lexus столкнулся с Lada Vesta. Мужчина не признал своей вины, но до суда помогал пострадавшим деньгами. Суд приговорил Косилова к двум годам ограничения свободы.