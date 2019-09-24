  • Бывший украинский депутат объяснил требование Трампа заморозить военную помощь Киеву

    24 сентября 2019, 15:42

    Артур Блянихов

    Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко обсудил с РИА ФАН сообщение о том, что президент США Дональд Трамп потребовал заморозить военную помощь Киеву из-за процветающей там коррупции.

    WP: Трамп требовал заморозить военную помощь Украине из-за коррупции

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    По словам Журавко, Украина и Зеленский попали в сложную ситуацию, из которой будет непросто выбраться, поскольку она связана с предстоящей президентской гонкой в США. Экс-депутат напомнил, что на пост хозяина Белого дома претендует бывший вице-президент США Джо Байден, и именно его сын оказался замешан в коррупционном скандале в Незалежной.

    «А кроме того, Киев обвиняли во вмешательстве в предыдущие американские выборы, и позволить ему повторить это Трамп не может», — заметил политик.

    Он добавил, что Зеленский попал в так называемую вилку. Его молчание воспримут как поддержку Байдена, а если он заговорит, то это расценят как наезд на бывшего вице-президента США.

    «То есть республиканцы и демократы используют Украину и ее молодого президента Зеленского как, простите, гумовий нацюцюрник (презерватив с украинского — прим. ред.)», — указал Журавко.