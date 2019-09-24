Бывший украинский депутат объяснил требование Трампа заморозить военную помощь Киеву

WP: Трамп требовал заморозить военную помощь Украине из-за коррупции Подробнее

По словам Журавко, Украина и Зеленский попали в сложную ситуацию, из которой будет непросто выбраться, поскольку она связана с предстоящей президентской гонкой в США. Экс-депутат напомнил, что на пост хозяина Белого дома претендует бывший вице-президент США Джо Байден, и именно его сын оказался замешан в коррупционном скандале в Незалежной.

«А кроме того, Киев обвиняли во вмешательстве в предыдущие американские выборы, и позволить ему повторить это Трамп не может», — заметил политик.

Он добавил, что Зеленский попал в так называемую вилку. Его молчание воспримут как поддержку Байдена, а если он заговорит, то это расценят как наезд на бывшего вице-президента США.

«То есть республиканцы и демократы используют Украину и ее молодого президента Зеленского как, простите, гумовий нацюцюрник (презерватив с украинского — прим. ред.)», — указал Журавко.