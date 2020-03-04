Бывший советник Кучмы оценил кандидатуру Шмыгаля на пост премьер-министра Украины

«В условиях мирового кризиса, рецессии и обострения всех социальных, политических и экономических противоречий, я думаю, что он опасен для Украины. Я думаю, что он попытается закрутить гайки, провести решительные кадровые изменения. В нем чувствуется авторитаризм, может даже есть диктаторская жилка. Он обострит все противоречия. Шмыгаль — не фигура тихого и спокойного режима, это фигура импульсивных, решительных, необдуманных действий. Я думаю, что его назначение приведет к обострению ситуации во всех плоскостях на Украине», — заметил Соскин.

Политолог предположил, что между Шмыгалем и Владимиром Зеленским возникнут конфликты.

«Он составит конкуренцию Зеленскому по характеру как человек наступательного потенциала. И на каком-то из этапов он однозначно встанет в противоречие с Зеленским, и особенно с Ермаком [глава офиса президента Украины]. Эти противоречия выйдут на поверхность, потому что Шмыгаль должен будет строить бизнес-схемы схемы, чтобы вернуть дивиденды поставившим его кланам. Он будет делать шаги, противоречащие политике Зеленского, он будет Зеленского оттеснять от этих проектов. Он будет проводить свою жесткую кадровую политику в кабинете министров, лишать людей Зеленского доступа к финансовым ресурсам», — добавил экс-советник.

По его мнению, Зеленский планирует следовать примеру Кучмы и менять премьер-министров.

«Он будет сбрасывать накопившийся потенциал гнева на премьер-министров. Он идет на это, потому что думает, что сумеет переложить ответственность на Шмыгаля и потом им пожертвовать. Он будет на Шмыгаля вешать всех собак. Шмыгаль же ничего не понимает в монетарной политике, в деньгах, финансах, в макроэкономике и политэкономике. И там его будут закапывать», — пояснил Соскин.

Ранее украинский премьер-министр Алексей Гончарук решил оставить свой пост.