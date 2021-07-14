Бывший президент США хотел применить казнь за утечку информации

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп хотел наказать человека, который раскрыл информацию о его пребывании в бункере во время протестов. Экс-президент говорил, что это измена и за нее надо ответить казнью. Об этом рассказал сайт «Русская планета» со ссылкой на CNN.

Этот эпизод описан в книге «Честно говоря, мы победили на этих выборах: внутренняя история того, как проиграл Трамп». Ее автор — репортер Wall Street Journal Майкл Бендер.

В книге говорится, что Трампа, его жену Меланию и сына доставили в бункер в связи с протестами, которые разгорелись на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

После информации о бункере Трамп буквально «вскипел». Он потребовал найти тех, кто рассказал об этом, обвинить в госизмене и казнить. Позже главный пресс-секретарь Трампа Лиз Харрингтон опровергла заявление о казни.