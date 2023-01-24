Власть 24 января 2023, 15:14 Бывший президент Гватемалы Альваро Колом ушел из жизни

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Экс-глава Гватемалы Альваро Колом скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соцсети конгресса страны.

«Глава конгресса… с прискорбьем сообщает о кончине Альваро Колома Кабальероса, президента Республики Гватемала с 2008 по 2012 год», — написали власти

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Как сообщил RT, Альваро Колому был 71 год. Он был одним из самых высокооплачиваемых президентов Латинской Америки.

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