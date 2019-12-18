Бывший президент Боливии обвинил США в участие в госперевороте
Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что слова Дональда Трампа о том, что он поддерживает исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес свидетельствуют о причастности Белого дома к перевороту, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter Моралеса.
По словам экс-главы Боливии, поддержка, оказываемая Аньес Соединенными Штатами, является еще одним доказательством того, что именно Вашингтон устроил смену власти в Боливии.
Также бывший президент предположил, что если Трамп осудит насилие, то Аньес, лидеры боливийской оппозиции Луис Фернандо Камачо и бывший соперник Моралеса на президентских выборах Карлос Меса «прислушаются и положат конец репрессиям и политическому преследованию».