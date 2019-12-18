Бывший президент Боливии обвинил США в участие в госперевороте

По словам экс-главы Боливии, поддержка, оказываемая Аньес Соединенными Штатами, является еще одним доказательством того, что именно Вашингтон устроил смену власти в Боливии.

Также бывший президент предположил, что если Трамп осудит насилие, то Аньес, лидеры боливийской оппозиции Луис Фернандо Камачо и бывший соперник Моралеса на президентских выборах Карлос Меса «прислушаются и положат конец репрессиям и политическому преследованию».