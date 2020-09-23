Бывший премьер Японии заявил, что готов помочь преемнику в переговорах с РФ

Абэ выразил надежду, что новый глава правительства активно проведет встречу. Он подчеркнул, что переговоры, в которых сталкиваются национальные интересы, являются сложными. Тем не менее территориальный вопрос нельзя оставлять без обсуждения, пишет сайт «Аргументы и Факты».

«Надеюсь, что и при премьер-министре Суге переговоры будут идти активно для заключения мирного договора Японии и России», — заявил экс-премьер.

Он заключил, что окажет помощь как рядовой депутат.