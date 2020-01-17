Бывший первый глава МИД Латвии поделился своим мнением о переменах в России

Западные СМИ, работающие против России, имеющие огромное влияние на аудиторию, не принимают во внимание исторических изменений в Конституции России, распространяют ложную информацию. Они концентрируют внимание читателей на том, что президент РФ Владимир Путин, по их словам, готовит основной закон под себя и никуда из власти уходить в будущем не собирается.

Юрканс считает, что зарубежные СМИ зачастую перевирают информацию и выставляют ее в удобном для себя свете.

«Если даже Путин пройдет по воде, то в западных СМИ напишут, что он плавать не умеет», — шутит политик.

Бывший глава МИД Латвии заявил, что Путин хочет привести страну в порядок. По его мнению, президент назначил премьер-министром не кого-то из политики, а технаря, так как он показал себя хорошим руководителем.