Бывший мэр Сургута решил уйти из политики

Бывший мэр Сургута Александр Сидоров заявил, что уходит из политики. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

По данным ИА Nation News, Сидоров занимал должность мэра с 1990 по 2010 годы. После этого он был депутатом Госдумы от ХМАО.

Он стал лидером на прошедших праймериз от «Единой России» в сургутской региональной группе, но в выборах участвовать не будет.

«Да, планирую завершить политическую карьеру. Поэтому я и не присутствую ни в одном из списков кандидатов на предстоящих выборах. В планах выйти на заслуженный отдых», — рассказал политик.